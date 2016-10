31.10.2016 11:31

Sepultura: Live-Video vom neuen Song 'I Am the Enemy' ist online

Bringen im Januar eine neue Scheibe raus: Sepultura

SEPULTURA spielten am 29. Oktober beim Festival Rock Concha in Salvador ihren neuen Song 'I Am The Enemy' - schaut euch unten einen Live-Mitschnitt an! 'I Am The Enemy' wird auf dem kommenden Album "Metal Messiah" erscheinen, das am 13. Januar via Nuclear Blast in die Läden kommt.



Die "Metal Messiah"-Tracklist:



01. Machine Messiah

02. I Am The Enemy

03. Phantom Self

04. Alethea

05. Iceberg Dances

06. Sworn Oath

07. Resistant Parasites

08. Silent Violence

09. Vandals Nest

10. Cyber God