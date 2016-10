31.10.2016 11:20

Herman Frank zu Gast bei der Shockwave Radioshow

Herman Frank (PANZER, ex-ACCEPT) ist am 1. November ab 21:00 Uhr zu Gast in der Shockwave Radioshow. Der Gitarrist stellt dort unter anderem sein neues Soloalbum "The Devil Rides Out" vor, also merkt euch den Termin schon mal gut vor. Hören könnt ihr die Sendung in der Region Hannover bei Radio Leinehertz 106.5 MHz oder via Live-Stream im Internet.



Viel Spaß!