31.10.2016 10:41

Serpentine Dominion: Debütalbum komplett im Stream

Seit 28. Oktober im Handel: "Serpentine Dominion"

SERPENTINE DOMINION streamen zur Veröffentlichung ihr erstes, selbstbetiteltes Album. Die Scheibe wurde am 28. Oktober via Metal Blade in Umlauf gebracht. Hinter der Band verbergen sich einige wohlbekannte Musiker: KILLSWITCH ENGAGE-Gitarrist Adam Dutkiewicz, Fronter George "Corpsegrinder" Fisher (CANNIBAL CORPSE) und Schlagzeuger Shannon Lucas (ex-THE BLACK DAHLIA MURDER) tummeln sich bei SERPENTINE DOMINION.



Die "Serpentine Dominion"-Tracklist:



1. Intro

2. The Vengeance in Me

3. Vanquished Unto Thee

4. Divide, Conquer, Burn, and Destroy

5. Sovereign Hate

6. On the Brink of Devastation

7. Jagged Cross Legions

8. Prelude

9. This Endless War