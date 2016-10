31.10.2016 10:24

Saxon: 'The Devil's Footprint'-Liveclip veröffentlicht

Mit "Let Me Feel Your Power" am Start: Saxon

SAXON gewähren einen weiteren Einblick in ihre neue DVD/Blu-ray "Let Me Feel Your Power" und stellen den Clip zu 'The Devil's Footprint' online. Den Konzertstreifen der Briten könnt ihr euch seit dem 28. Oktober via UDR Music zulegen. Gefilmt wurden dafür Auftritte in München, Brighton und Chicago zwischen September 2015 und Januar 2016.

Viel Spaß mit 'The Devil's Footprint'!