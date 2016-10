31.10.2016 09:59

Entombed: Erste "Clandestine"-Live-Videos sind online

Rockten auf hoher See: Entombed

ENTOMBED spielten am 27. Oktober auf der Kreuzfahrt Close-Up Båten zum 25-jährigen Jubiläum ihres Albums "Clandestine" die ganze Scheibe live, wie ihr in den untenstehenden Clips ausschnittsweise mitverfolgen könnt. Das Line-up machten neben den drei Originalmitgliedern Alex Hellid (g.), Uffe Cederlund (g.) und Nicke Andersson (dr.) die beiden früheren MORBUS CHRON-Musiker Robert Andersson (v.) und Edvin Aftonfalk (b.) komplett. Außerdem kam Frontmann Orvar Säfström, der auf ENTOMBEDs 1990er EP "Crawl" sang, ebenfalls für zwei Songs auf die Bühne. Am 12. November findet der nächste Gig in Malmö statt, wo ENTOMBED von einem mehr als 100 Musiker starken Symphonieorchester begleitet werden.