28.10.2016 18:19

Sepultura: "Machine Messiah" kommt im Januar, Tracklist und Cover-Artwork enthüllt

Erscheint am 13. Januar: "Machine Messiah" von Sepultura

SEPULTURA enthüllen die ersten Details zu ihrem kommenden Album "Machine Messiah": Die Scheibe erscheint am 13. Januar über Nuclear Blast und wurde zusammen mit Jens Bogren produziert. Das Cover-Artwork, nebenstehend zu sehen, stammt von der philippinischen Künstlerin Camille Delle Rosa. Gitarrist Andreas Kisser verrät, wie die Band auf Camille aufmerksam wurde:



"Ich habe die Arbeit von Camille Della Rosa gefunden, als ich eine Recherche für alternative Künstler gemacht habe, die an dem Cover unseres neuen Albums arbeiten könnten. Ich hatte das Konzept und den Namen des Albums im Kopf - "Machine Messiah". Aber das war nicht so wichtig, denn ich war auf der Suche nach verschiedenen Stilrichtungen und Ideen, nach unterschiedlichen Künstlern. Als ich ihre Gemälde gesehen habe, war ich sehr beeindruckt von dem Stil, voll von Farben und Bedeutung, sehr einzigartig und lebendig! Sie kommt von den Philippinen, ein Ort an dem wir vor ein paar Jahren aufgetreten sind, und wir konnten damals die Intensität der Kultur fühlen, wirklich mächtig! Sie hat diese Macht in ihren Gemälden und Zeichnungen.

Die Hauptinspiration für "Machine Messiah" ist die Robotisierung unserer heutigen Gesellschaft. Das Konzept einer Gottesmaschine, die die Menschheit erschaffen hat, und mittlerweile scheint es, als würde dieser Zirkel sich selbst schließen und zu seinem Startpunkt zurückkehren. Wir kamen von Maschinen und wir gehen auch dahin zurück, wo wir herkommen. Der Messias, wenn er zurückkehrt, wird ein Roboter oder menschenähnlich sein, unsere mechanisch-biologische Rettung.



Das Gemälde "Deus Ex-Machina" ist ein Meisterwerk! Ich war wirklich schockiert zu sehen, dass ihr Gemäldekonzept perfekt zu unserem Konzept passte! Das Cover für unser neues Album war also vor sechs Jahren entstanden, ohne dass sie es wusste! Auch mir war das nicht bewusst, aber ich bin wirklich froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Camilles Arbeit ist intensiv und herausragend. Wir haben großes Glück, mit einer so tollen Künstlerin wie ihr zusammen arbeiten zu dürfen, sie ist liebenswürdig und sehr talentiert. Sie trägt etwas Neues und Aufregendes zu einer 32-Jährigen Karriere bei, in der wundervolle Künstler bereits unvergessliche ikonische Albumcover kreiert haben.

Ich bin sehr glücklich über alles, das "Machine Messiah" betrifft, es ist ein SEPULTURA-Album mit einer neuen Richtung und Intensität, eine neue musikalische Herausforderung, ein Schritt vorwärts! Ich kann es gar nicht abwarten, der Welt unsere Musik für den kommenden Messias zu zeigen!"



Die "Machine Messiah"-Tracklist:



1. Machine Messiah

2. I Am The Enemy

3. Phantom Self

4. Alethea

5. Iceberg Dances

6. Sworn Oath

7. Resistant Parasites

8. Silent Violence

9. Vandals Nest

10. Cyber God



Um euch die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr euch im Anschluss den vierten Teil der Doku "Sepultura Under My Skin - The Mediator UK Tour 2015" anschauen. Viel Spaß!