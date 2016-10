28.10.2016 16:01

Vader: 'Angels Of Steel'-Lyric-Video veröffentlicht

Läuten den Countdown bis zur "The Empire-Veröffentlichung ein: Vader

VADER packen den neuen Lyric-Clip zu ihrem Song 'Angels Of Steel' für euch aus. Am 4. November veröffentlicht das polnische Death-Metal-Geschwader sein neues Album "The Empire" via Nuclear Blast. Piotr Wiwczarek läutet schon mal den Countdown ein:



"RISE of the Empire! Die Uhr tickt... Wir zählen die Tage bis zum 04. November. Um euch alle noch hungriger zu machen, haben wir das Vergnügen euch 'Angels of Steel' zu zeigen - der Eröffnungstrack des neuen VADER-Albums "The Empire". ENJOY!"