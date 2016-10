28.10.2016 15:37

Sixx:A.M.: 'We Will Not Go Quietly'-Clip ist online

Wollen die Welt zu einem besseren Ort machen: Sixx:A.M.

SIXX:A.M. präsentieren heute ihr neues Video zu 'We Will Not Go Quietly', dem ersten ausgekoppelten Track vom kommenden Album "Vol. 2 Prayers For The Blessed". Regie führte bei dem Clip Wayne Isham, der schon mit Michael Jackson und MUSE zusammen arbeitete. Das Live-Material im Video wurde im vergangenen Monat bei der Show in Edmonton, Alberta aufgenommen. Frontmann James Michael kommentiert:

"Wir freuen uns, den Song und das Video mit allen teilen zu können und hoffen, dass es die Leute dazu inspiriert, weiterhin danach zu streben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen."

"Vol 2. Prayers For The Blessed" entstand zur gleichen Zeit wie das bereits veröffentlichte Album "Vol. 1, Prayers For The Damned". Die neue SIXX:A.M.-Scheibe erscheint am 18. November. Bis dahin viel Spaß mit 'We Will Not Go Quietly'!