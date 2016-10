28.10.2016 13:26

Kreator: "Gods Of Violence"-Tracklist, Cover-Artwork und Details enthüllt

Von Jan Meininghaus geschaffen: das "Gods Of Violence"-Cover-Artwork

KREATOR präsentieren heute das Cover-Artwork ihrer kommenden Platte "Gods Of Violence", die am 27. Januar über Nuclear Blast erscheint. Der Künstler Jan Meininghaus, der bereits das "Phantom Antichrist"-Artwork schuf, ist auch dieses Mal wieder für das Design des Albumcovers verantwortlich. Frontmann Mille Petrozza kommentiert:



"'Gods Of Violence' war der erste Song, den ich für das Album schrieb und blieb mir als Titeltrack im Kopf hängen. Er enthält alles, wofür KREATOR bekannt sind und es wird Euch umblasen. Versprochen! Das Cover ist die perfekte Reflexion meiner lyrischen Vision. Ich halte es für Jans beste Arbeit bislang."



Die "Gods Of Violence"-Tracklist:



01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light





KREATOR, SEPULTURA, SOILWORK & ABORTED live:



03.02.17 München - Tonhalle

04.02.17 Hamburg - Mehr! Theater

16.02.17 AT-Wien - Gasometer

17.02.17 Wiesbaden - Schlachthof

18.02.17 Berlin - Columbiahalle

19.02.17 CH-Pratteln - Z7

04.03.17 Essen - Grugahalle