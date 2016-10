28.10.2016 13:04

Fiddler's Green: Gewinnt drei "Devil's Dozen"-CDs zur Veröffentlichung

FIDDLER'S GREEN feiern heute die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Devil's Dozen" und spendieren zu diesem Anlass drei nagelneue CDs für euch. Aufgenommen haben die Speedfolk-Rocker das neuste Machwerk mit Jörg Umbreit und Vincent Sorg in den Principal Studios, gefasst machen könnt ihr euch auf einen abwechslungsreichen Genre-Mix ohne Scheuklappen. Schaut euch unten das neue Video zum Track 'Down' für einen ersten Eindruck an!



Wenn ihr eines der drei "Devil's Dozen"-Alben gewinnen möchtet, schickt bis zum 7. November eine Mail mit dem Betreff "Fiddler's Green", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr an dieser Stelle. Wir drücken die Daumen!



FIDDLER'S GREEN live:



03.11.16 AT-Wörgl - Komma

04.11.16 AT-Wien - Szene

05.11.16 AT-Aflenz - Sublime

19.11.16 CH-Pratteln - Z7

02.12.16 München - Tonhalle

03.12.16 Losheim - Eisenbahnhalle

04.12.16 Frankfurt a.M. - Batschkapp

09.12.16 Hamburg - Große Freiheit 36

10.12.16 Berlin - Postbahnhof

15.12.16 Würzburg - Posthalle

16.12.16 Erfurt - Stadtgarten

17.12.16 Köln - Live Music Hall

13.01.17 Oberhausen - Turbinenhalle

14.01.17 Hannover - Pavillon

20.01.17 Stuttgart - LKA Longhorn

21.01.17 Nürnberg - Löwensaal

26.01.17 Gießen - Hessenhalle

27.01.17 Leipzig - Haus Auensee

28.01.17 Dresden - Alter Schlachthof