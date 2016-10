28.10.2016 12:12

Hair Of The Dog: Gewinnt drei "The Siren's Song"-Vinyls zur Veröffentlichung

Seit heute im Handel: "The Siren's Song" von Hair Of The Dog

HAIR OF THE DOG veröffentlichen heute via Kozmic Artifactz ihre neue Scheibe "The Siren's Song", für die das schottische Trio im Rock Hard stolze 8,5 Punkte absahnte. Zum Release-Tag verlosen wir unter allen Einsendungen drei schicke 180g-Vinyl-Gatefold-Versionen von "The Siren's Song", bei denen das aufwändige Cover-Artwork besonders gut zur Geltung kommt. Fotos der edlen Teile seht ihr unten, weitere Infos zu HAIR OF THE DOG gibt es bei Facebook und bei Bandcamp, wo ihr in die Musik der Rocker auch reinhören könnt.



Wenn ihr eine der drei LPs gewinnen wollt, schickt bis zum 25. November eine Mail mit den Betreff "Hair Of The Dog", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!