28.10.2016 11:22

Rage: Gewinnt Fan-Packages, Meet & Greets und Freikarten für die "The Devil Tours Again"-Konzerte

Wieder auf Tour: Rage

RAGE touren ab November mit ihrem aktuellen Album "The Devil Strikes Again" durch Europa und lassen uns zu diesem freudigen Anlass mehrere fette Preise für ein "The Devil Tours Again"-Gewinnspiel zukommen. Nicht nur könnt ihr drei schicke RAGE-Fanpakete, bestehend aus je einer "The Devil Strikes Again"-CD, Shirt, Aufnäher und signierter Autogrammkarte, gewinnen - wir verlosen zusätzlich zwei Meet & Greets mit der Band und 3x2 Freikarten für eines der untenstehenden Konzerte eurer Wahl! Beim Meet & Greet haben der Gewinner und eine Begleitperson die Gelegenheit, RAGE um 19:00 Uhr vor dem Konzert persönlich kennenzulernen. Wenn ihr ein Treffen mit der Band gewinnen möchtet, gebt bitte zur besseren Organisation eure Handy-Nummer mit an. Für diesen und die anderen Preise brauchen wir von den Teilnehmern außerdem den vollständigen Namen, die Adresse und ggf. das Wunschkonzert. Die Festivals sind von den Meet & Greets und Ticketgewinnen ausgeschlossen.



Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schickt bis zum 7. November eine Mail mit dem Betreff "Rage" und den genannten Infos an gewinnen(at)rockhard.de. Zu den Teilnahmebedingungen gelangt ihr hier. Viel Glück!



RAGE live:



15.11.16 AT-Wien - Szene

16.11.16 AT-Graz - Explosiv

17.11.16 München - Backstage

03.12.16 Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting (kein Ticketgewinn möglich)

04.12.16 Mörlenbach-Weiher - Live Music Hall

06.12.16 Kaiserslautern - Kammgarn

07.12.16 CH-Pratteln - Z7

09.12.17 AT-Kufstein - Kulturfabrik

10.12.16 Geiselwind - X-Mas Bash (kein Ticketgewinn möglich)

11.12.16 Markneukirchen - Warwick Music Hall

12.12.16 Berlin - Nuke Club

14.12.16 Nürnberg - Hirsch

15.12.16 Leipzig - Hellraiser

16.12.16 Siegburg - Kubana

17.12.16 Goslar - Klub Kartell

18.12.16 Lübeck - Werkhof

27.12.16 Crailsheim - Dynamit Night (kein Ticketgewinn möglich)