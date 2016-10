28.10.2016 10:57

Rob Zombie: "31"-Horrorfilm im Kino

Spezialist für Horrorfilme: Rob Zombie

Rob Zombie, der sich nicht nur als Musiker, sondern auch als Filmemacher einen Namen machte, hat passend zu Halloween am gestrigen 27. Oktober seinen neusten Horrorstreifen "31" in die Lichtspielhäuser gebracht. In dem Film werden fünf Schausteller an Halloween entführt und gefangen gehalten. Ihre Kidnapper zwingen die Geiseln, ein lebensgefährliches Spiel namens "31" zu spielen, bei dem sie zwölf Stunden lang gegen unzählige gemeingefährliche Wahnsinnige um ihr Leben kämpfen müssen. Im Anschluss könnt ihr euch einen Trailer des Grusel-Spektakels anschauen.

Viel Spaß!