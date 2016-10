28.10.2016 10:40

Metallica: 'Atlas, Rise!'-Hörprobe veröffentlicht

Teasern ihren Song 'Atlas, Rise!' an: Metallica

METALLICA lassen euch schon mal in ihre kommende Single 'Atlas, Rise!' reinhören, die am 31. Oktober veröffentlicht wird. Der Song ist eine Auskopplung aus dem kommenden Langspieler "Hardwired...To Self-Destruct", dessen Veröffentlichung am 18. November ansteht. Bei einer Reihe ausgewählter Plattenläden können Fans ab heute eine gratis METALLICA-Halloweenmaske bekommen, in der ein Code versteckt ist. Mit diesem ist es den glücklichen Maskenbesitzern möglich, 'Atlas, Rise!' am 31. Oktober eine halbe Stunde vor allen anderen zu hören. Hier geht es zur Hörprobe des Tracks. Viel Spaß!