28.10.2016 10:15

Avenged Sevenfold: "The Stage" ohne Vorankündigung veröffentlicht

Kam heute ohne Vorankündigung raus: "The Stage"

AVENGED SEVENFOLD haben heute, am 28. Oktober, ohne Vorankündigung ihr siebtes Studioalbum "The Stage" veröffentlicht. Zur Feier des Tages spielte die Band auf dem Dach ihrer Plattenfirma Capitol Records in Hollywood, Kalifornien und streamte das Event für die Fans weltweit. Hier könnt ihr selbst reinschauen. Unzählige Fans kamen zum Capitol Tower, um die Show live mitzuerleben und sorgten für verstopfte Straßen rund um das Gebäude. Frontmann M. Shadows erklärte dem "Rolling Stone"-Magazin, wieso AVENGED SEVENFOLD ihre neue Scheibe ohne jegliche Promo oder Andeutungen veröffentlichten:



"Das hat eine Menge mit Langeweile zu tun. Alle andere legen eine Spur aus Brotkrumen, bringen vier oder fünf Singles raus, bevor ihre Platte erscheint. Das nimmt dem Album doch komplett das Geheimnisvolle. Wenn es erscheint, hast du dann schon 50 Interviews darüber gegeben, worum es auf dem neuen Langspieler geht und wie er klingt. Wir haben 2016, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist heute so kurz, wer hat schon Zeit für eine dreimonatige Vorbereitung? Ihr habt hier fünf Jungs, die davon total gelangweilt sind. Wir wollten den Hype also sehr kurz und knackig halten. Und jetzt können wir alle gemeinsam mehr über die Platte herausfinden, nachdem ihr sie gehört habt."



Die "The Stage"-Tracklist:



01. The Stage (8:32)

02. Paradigm (4:19)

03. Sunny Disposition (6:41)

04. God Damn (3:42)

05. Creating God (5:35)

06. Angels (5:41)

07. Simulation (5:31)

08. Higher (6:29)

09. Roman Sky (5:00)

10. Fermi Paradox (6:31)

11. Exist (15:39)