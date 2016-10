Killswitch Engage: "Beyond The Flames: Home Video Part II" erscheint am 25. November

27.10.2016 18:03

Erscheint zum Record Store Day am 25. November: "Beyond The Flames: Home Video Part II"

KILLSWITCH ENGAGE veröffentlichen zum Record Store Day am 25. November ihr Blu-ray/CD-Package "Beyond The Flames: Home Video Part II". Schaut euch unten einen Trailer an, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Herzstück des Releases ist eine 75-minütige Dokumentation über die Rückkehr von Frontmann Jesse Leach und über die Anfangstage der Band. Zusätzlich sind Live-Videos enthalten, außerdem Musikvideos, Outtakes, Profile der Bandmitglieder und als Bonus eine CD mit sechs bisher unveröffentlichten Live-Tracks von der "Monster Mosh"-Show in Worcester, Massachusetts 2014.



Die Tracklist der Live-CD:





01. No End In Sight

02. Life To Lifeless

03. Always

04. In Due Time

05. My Curse

06. The End Of Heartache