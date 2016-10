27.10.2016 15:46

Graham Bonnet Band: 'Where Were You?' im Stream

Mit "The Book" in den Startlöchern: Graham Bonnet Band

Die GRAHAM BONNET BAND hat einen neuen Track namens 'Where Were You?' am Start, den ihr euch unten anhören könnt. Noch mehr neues Songmaterial der Truppe um Frontmann Graham Bonnet (ex-RAINBOW, ex-MICHAEL SCHENKER GROUP) erwartet euch ab dem 4. November auf dem Album "The Book", das via Frontiers Music in die Plattenläden kommt. Der Sänger verrät:



"Die Songs auf diesem Album ähneln dem, was ich früher mit RAINBOW, ALCATRAZZ und MSG gemacht habe. Ich glaube, das wollen die Leute von mir hören, und sie werden nicht enttäuscht sein."



Die "The Book"-Tracklist:



CD 1 (neue Songs)

1. Into The Night

02. Welcome To My Home

03. Earth's Child (I Am Your Son)

04. Rider

05. Dead Man Walking

06. Strangest Day

07. The Dance

08. Where Were You?

09. The Book

10. Everybody Wants To Go There

11. California Air (Better Here Than There)

CD 2 (neu aufgenommene Klassiker)

01. Eyes Of The World

02. All Night Long

03. Lost In Hollywood

04. Since You Been Gone

05. Night Games

06. S.O.S.

07. Assault Attack

08. Dancer

09. Desert Song

10. Island In The Sun

11. Hiroshima Mon Amour

12. God Blessed Video

13. Will You Be Home Tonight

14. Witchwood

15. Stand In Line

16. Here Comes The Night (Down Without A Fight)