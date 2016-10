27.10.2016 14:14

Sick Of It All: 'Black Venom'-Lyric-Clip ist online

Feiern ihr 30-jähriges Jubiläum: Sick Of It All

SICK OF IT ALL packen ihren Lyric-Clip zum Song 'Black Venom' unten im Player aus und machen euch damit schon mal auf ihre kommende Platte "When The Smoke Clears" aufmerksam, die passend zum 30-jährigen Jubiläum der Combo erscheint. In den Player schieben könnt ihr die Scheibe der New Yorker ab dem 4. November. "When The Smoke Clears" umfasst fünf neue Tracks und ist sowohl als 10-Inch-Vinyl als auch auf CD zu haben. Obendrauf legen SICK OF IT ALL ein schickes 60-seitiges Coffeetable-Artbook, eingebunden in Kunstleder, für das die Bandmitglieder Fotos aus ihren Privatarchiven ausgegraben haben und in dem ihr außerdem Liner Notes von Musikerkollegen wie Davey Havok (AFI), Matt Kelly (DROPKICK MURPHYS) und Dennis Lyxzén (REFUSED) findet. Ordern könnt ihr "When The Smoke Clears" via Century Media.



Viel Spaß mit 'Black Venom'!