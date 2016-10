27.10.2016 11:36

"Bastille Day": Gewinnt drei DVDs und Poster zum Heimkinostart

Seit heute im Handel: "Bastille Day"

"Bastille Day", den neuen Action-Streifen mit Idris Elba und Richard Madden ("Game Of Thrones"), könnt ihr euch seit heute, dem 27. Oktober, als DVD, Blu-ray und digital für eure Heimvideothek zulegen. Für einen ersten Vorgeschmack schaut euch unten den Trailer zum Film an!



Zum Inhalt:



Der US-Amerikaner und Taschendieb Michael Mason (Richard Madden) gerät nach einem Explosion in Paris ins Visier der Geheimdienste. Der CIA-Agent Sean Briar (Idris Elba) wird auf ihn angesetzt, um ihn in die USA zu überführen. Aber Mason ist nicht nur unschuldig, er ist auch der Einzige, der die Spur zu den Attentätern zurückverfolgen kann. Gemeinsam decken Briar und Mason eine Verschwörung auf, deren Netz bis in die obersten Reihen des französischen Staatsapparates reicht. Ihnen bleiben lediglich 24 Stunden Zeit, um den nächsten Anschlag zu verhindern…



Wir verlosen zum Heimkinostart drei Pakete bestehend aus jeweils einer "Bastille Day"-DVD und einem Filmposter. Wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen und einen der Preise gewinnen wollt, schickt bis zum 28. November eine Mail mit dem Betreff "Bastille Day", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen gibt es hier zu lesen. Viel Glück!