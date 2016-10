27.10.2016 11:15

Ravencult: 'Tormentor Of Flesh'-Single im Stream

Kommt am 11. November: "Force Of Profanation"

RAVENCULT streamen für euch 'Tormentor Of Flesh', die zweite Single vom kommenden Langspieler "Force Of Profanation", der am 11. November via Metal Blade erscheint. Die Black-Metaller beschreiben den Song wie folgt:



"'Tormentor Of Flesh' ist der Opener des neuen Albums und ein Frontalangriff der typischen Gangart mit unserem charakteristischen Riffs. Der Text handelt von lasterhaften Handlungen, der Folter geheiligten Fleisches, wohingegen die Musik unsere Leidenschaft für Achtziger-Götter wie POSSESSED, VENOM und SLAYER widerspiegelt. Suhlt euch in Blasphemie!"



Die "Force Of Profanation"-Tracklist:



1. Tormentor Of Flesh

2. In Macabre Triumph

3. Beneath The Relics Of Old

4. Merciless Reprisal

5. Into Depths

6. Doom Oracle

7. Altar Of Impurity

8. Temple Of The Void