27.10.2016 11:01

High Fighter: 'Darkest Days'-Video ist online

Seit zwei Jahren aktiv: High Fighter

HIGH FIGHTER haben ein neues Video zu ihrem Track 'Darkest Days' veröffentlicht, das erneut komplett von der Band selbst produziert wurde. Wenn euch der bluesige Sludge-/Stoner-Metal der Hamburger gefällt, legt euch ihre aktuelle Scheibe "Scars & Crosses" via Svart Records zu. Frontröhre Mona Miluski erklärt, dass die Veröffentlichung des Videos für die Truppe ein kleines Jubiläum markiert:



"Genau vor zwei Jahren stellten wir die Band der Öffentlichkeit vor und brachten unsere erste EP raus. Es folgten so viele tolle Momente, Shows, neue Freunde und Erfahrungen für uns. Ich sehe das Video zu 'Darkest Days' als eine coole Zusammenfassung dieser Zeit, zwei fantastischer Jahre unserer noch kurzen und jungen Bandgeschichte. Unser Bassist Constantin hat bei diesem Video wieder so tolle Arbeit abgeliefert! Er hat es wieder ganz allein editiert,und es ist erneut zu 100 Prozent ein Do-it-yourself-Video."



Film ab und viel Spaß mit dem Clip!