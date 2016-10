27.10.2016 10:45

Axxis: "Retrolution"-Album kommt im Februar

Liefern "Retrolution" im Februar 2017 ab: Axxis

AXXIS veröffentlichen am 24. Februar 2017 ihr nächstes Album "Retrolution". Frontmann Bernhard Weiß, der jüngst für sein musikalisches Schaffen und Engagement von der Stadt Lünen mit dem Kulturpreis ausgezeichnet wurde, verrät zum neuen Langspieler:



"Wir sitzen nun seit mehreren Monaten an den Songs und der Produktion des neuen Albums. Es fiel uns schwer, einen CD-Titel zu finden, der die Produktion gut umschreibt. Irgendwann kam der Geistesblitz, denn nach der Euphorie des digitalen Zeitalters erwischten wir uns dabei, wie extrem 'vintage' und 'retro' wir diese Produktion wieder fahren. Komischerweise kommen wir doch aus dieser Zeit, als das, was heute als 'Retro' bezeichnet wird, technisch das Maß der Dinge war. Auch Vinylplatten, das Mastern auf Tape usw., das digitale Reproduzieren von Oldschool-Equipment ist wieder extrem im Kommen."



Kurz nach der "Retrolution"-Veröffentlichung wollen euch AXXIS die neuen Songs auch live präsentieren. An folgenden Stationen machen die Rocker auf ihrer Tour Halt:



15.03.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

16.03.17 Siegburg - Kubana

17.03.17 Essen - Turock

18.03.17 Mannheim - 7er Club

19.03.17 Bruchsal - Fabrik

23.03.17 München - Backstage

24.03.17 Burgrieden - Riffelhof

25.03.17 Markneukirchen - Framus & Warwick Music Hall

27.03.17 Nürnberg - Hirsch

28.03.17 Augsburg - Spectrum

29.03.17 AT-Nassfeld - Full Metal Mountain

30.03.17 AT-Nassfeld - Full Metal Mountain

31.03.17 Geiselwind - Live Music Hall

01.04.17 Bad Friedrichshall - Rockfabrik

02.04.17 Burglengenfeld - VAZ

25.04.17 Bremen - Meisenfrei

26.04.17 Berlin - Nuke Club

27.04.17 Hamburg - Logo