27.10.2016 09:56

Avenged Sevenfold: "The Stage"-Album am 28. Oktober?

"The Stage" von Avenged Sevenfold - morgen schon im Handel?

AVENGED SEVENFOLD sollen angeblich bereits am 28. Oktober ihr neues Album "The Stage" über Capitol Records veröffentlichen. Bei einem Virtual-Reality-Event, das ihr am 28. Oktober um 5.30 Uhr CET live auf der Homepage und der Facebook-Seite der Band streamen könnt, wird es allem Anschein nach weitere Einzelheiten über die Scheibe zu hören geben. Die Tracklist zu "The Stage" könnt ihr euch aber jetzt schon ansehen:



01. The Stage (8:32)

02. Paradigm (4:19)

03. Sunny Disposition (6:41)

04. God Damn (3:42)

05. Creating God (5:35)

06. Angels (5:41)

07. Simulation (5:31)

08. Higher (6:29)

09. Roman Sky (5:00)

10. Fermi Paradox (6:31)