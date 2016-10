27.10.2016 09:42

Entombed: Erstes Foto des neuen Line-ups veröffentlicht

Spielen "Clandestine" zum Jubiläum live: Entombed

ENTOMBED präsentieren kurz vor ihren "Clandestine"-Jubiläumsshows das erste offizielle Fotos ihres aktuellen Line-ups. Neben den drei Original-Mitgliedern Alex Hellid (g.), Uffe Cederlund (g.) und Nicke Andersson (dr.) machen die beiden ehemaligen MORBUS CHRON-Musiker Robert Andersson (v.) und Edvin Aftonfalk (b.) die Besetzung komplett.

Am morgigen 27. Oktober spielen ENTOMBED auf der Kreuzfahrt Close-up Båten, am 12. November in Malmö das komplette "Clandestine"-Album zum 25-jährigen Jubiläum. In Malmö bekommen ENTOMBED außerdem Unterstützung von Orvar Säfström, der auf der 1990er EP "Crawl" sang, sowie vom über 100-köpfigen Symphonieorchester Malmö.