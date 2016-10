26.10.2016 18:37

Voivod: Split-EP mit Entombed A.D. kommt am 28. Oktober

VOIVOD und ENTOMBED A.D. veröffentlichen am 28. Oktober eine Split-7"-EP mit den Tracks 'Fall' (VOIVOD) und 'Gospel Of The Horns' (ENTOMBED A.D.). Die EP ist allerdings auf 1000 Exemplare limitiert, also schlagt schnell via Century Media zu, wenn ihr euch eines der Vinyls in verschiedenfarbigen Editionen sichern wollt. Ausschließlich bei den Konzerten der Bands bekommt ihr die weiße Edition.



VOIVOD & ENTOMBED A.D. live:



27.10.16 Berlin - White Trash Ballroom

31.10.16 AT-Wien - Arena

04.11.16 München - Backstage

05.11.16 Dortmund - FZW (Leafmeal Festival)

18.11.16 Wiesbaden - Schlachthof

21.11.16 Hamburg - Markthalle

25.11.16 Stuttgart - Cann

26.11.16 Kassel - K19

27.11.16 Bremen - Aladin