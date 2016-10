26.10.2016 18:22

Sepultura: Dritter Teil der "Sepultura Under My Skin - The Mediator UK Tour 2015" veröffentlicht

Teilen ihre Doku mit euch: Sepultura

SEPULTURA spendieren euch den dritten Clip ihrer Doku-Reihe "Sepultura Under My Skin - The Mediator UK Tour 2015", der Einblicke in die Entstehung der "Sepultura Under My Skin"-Jubiläums-EP und die dazugehörige Tournee der Groove-Metaller zeigt. Die Dokumentation entstand in Zusammenarbeit mit D.O. Blackley.

Viel Spaß beim Anschauen!