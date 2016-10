26.10.2016 18:09

The Winery Dogs legen 2017 Bandpause ein

Legen eine Pause ein: The Winery Dogs

THE WINERY DOGS lassen ihre Bandaktivitäten im kommenden Jahr ruhen, damit sich Mike Portnoy, Billy Sheehan und Richie Kotzen auf ihre anderen Truppen und Projekte konzentrieren können. Portnoy erklärte in der Radiosendung "Trunk Nation":



"Wir nehmen uns 2017 frei. Richie macht seine Soloband-Sachen, und ich glaube Billy erwähnte, dass er etwas mit MR. BIG plant. Ich werde die ersten paar Monate des kommenden Jahres mit THE NEAL MORSE BAND verbringen, und dann möglicherweise mit einem neuen FLYING COLORS-Album und einem neuen METAL ALLEGIANCE-Album. Ich werde außerdem Shows mit SHATTERED FORTRESS spielen, das bin ich mit der "12 Step Suite" von DREAM THEATER. Anfang 2018 werden Billy, Richie und ich uns aber wieder zusammenfinden. In der Zwischenzeit arbeite ich noch an einer Live-DVD/Blu-ray/CD, die wir mit THE WINERY DOGS in Santiago, Chile aufgenommen haben. Das sollte Anfang nächsten Jahres erscheinen."