26.10.2016 17:37

Whitechapel: 'Bring Me Home'-Video veröffentlicht

Zeigen ein sehr persönliches Video zu 'Bring Me Home': Whitechapel

WHITECHAPEL stellen im Player ihr neues Video zum Track 'Bring Me Home' vor. Kennen könntet ihr die Nummer bereits vom aktuellen Album "Mark Of The Blade", das am 24. Juni bei Metal Blade erschienen ist. Über den Clip und den dazugehörigen Song verrät Frontmann Phil Bozeman:



"Dieser Clip bedeutet mir mehr als jedes andere Video, das wir je gedreht haben. Es stellt meinen Kampf nach dem Tod meines Vaters dar, als ich zehn Jahre alt war. Die Bilder zeigen, wie ich mich in meinen dunkelsten Momenten fühlte. Selbstmordgedanken, ein Abschiedsbrief und das Gefühl der Einsamkeit. Die Aufnahmen des Mannes mit dem kleinen Jungen zeigen die Verbindung, die ich zu meinem Vater hatte, und wie verzweifelt ich war als er von uns ging. Die letzte Aufnahme ist vom Grab meines Vaters und meiner Mutter. Die letzte Szene zeigt, dass ich es überlebt habe, und egal was passiert, ich werde nach vorne blicken und nicht aufgeben."