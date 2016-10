26.10.2016 17:18

Majesty veröffentlichen Video-Update aus dem Studio

Derzeit im Studio: Majesty

MAJESTY geben euch ein Lebenszeichen aus dem Tonstudio, wo die True-Metaller gerade ihren neuen Langspieler aufnehmen. Wenn ihr mehr über die Gesangs-Recordings erfahren wollt, schaut euch den untenstehenden Videoclip an. Bei mehr als 100 Likes auf YouTube verraten Frontmann Tarek Maghary und Co. übrigens den Titel ihres neusten Werks, weitere Infos sollen in Kürze folgen.