26.10.2016 16:04

Asking Alexandria: Videos von der ersten Show mit Danny Worsnop sind online

Wieder mit Danny Worsnop unterwegs: Asking Alexandria

ASKING ALEXANDRIA haben jüngst ihren früheren Sänger Danny Worsnop zurück geholt, nachdem sie sich von Denis Shaforostov getrennt hatten. Die ersten Live-Clips mit Danny vom Auftritt am 25. Oktober in Seattle könnt ihr euch unten anschauen. Obwohl Gitarrist Ben Bruce erklärte, dass Shaforostov "einfach aufhörte, mit uns zu sprechen", sieht der Sänger die Trennung etwas anders: "Ich habe AA verlassen, weil ich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens nicht mit einer Band auf Tour gehen kann. es gibt kein Drama, und ich will auch kein Teil davon sein."