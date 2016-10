26.10.2016 15:34

Gutterdämmerung: Macht mit beim Halloween-Quest!

Der lauteste Stummfilm der Welt: "Gutterdämmerung"

Im Januar 2017 wird der verrückte, lauteste "Stummfilm", die Rockoper-Inszenierung "Gutterdämmerung" in München, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt gastieren. Eine Aufführung, die ihresgleichen sucht und etwas, das ihr noch nie gesehen habt. Eine Live Band, die euch umhauen wird, spielt die besten Rocksongs aller Zeiten und der passende Stummfilm erfreut euch mit einigen der größten Rockstars, die allesamt Kultstatus haben: Lemmy Kilmister (RIP), Iggy Pop, Josh Homme, Slash, Grace Jones, Henry Rollins, Tom Araya, VOLBEAT, Nina Hagen und Mark Lanegan. Das Thema dieser Rockoper direkt aus der Hölle ist die Suche nach der teuflischen Gitarre! Bei dieser Suche kannst du an Halloween helfen, du bekommst nicht nur ein Ticket zu allen Aufführungen der Gutterdämmerung geschenkt, du hast auch die Chance eben diese Teufelsgitarre zu gewinnen.

Alles, was du tun musst, ist den vergrabenen Sarg zu finden (keine Sorge, es wird kein Sarg in Originalgröße sein und ihr werdet auch nicht fälschlicherweise wegen Grabschändung festgenommen). Dieser Sarg wird euch zu den dunkelsten Geheimnissen der Gutterdämmerung führen und du wirst für immer unser Gast sein und ein Teil der Geschichte der Gutterdämmerung!

Um den Sarg zu finden, musst du natürlich erst das Rätsel lösen. Die ersten Hinweise für die Schatzsuche werden euch am 28. Oktober gegeben! Ihr bekommt drei Hinweise! Diese findet ihr auf den u.g. Websites

Der erste Hinweis kommt am Freitag 28. Oktober 2016

Der zweite Hinweis kommt am Samstag 29. Oktober 2016

Der dritte Hinweis kommt am Sonntag 30. Oktober 2016

