26.10.2016 15:20

Kscope: Gewinnt drei Fanpakete zur Sonderpreis-Kampagne

Spendiert drei fette Gewinnpakete: Kscope

Das renommierte Progrock-Label Kscope läutet das Jahresende mit einer von Anfang November bis Ende Dezember laufenden Backkatalog-Sonderpreiskampagne im Handel ein. Aus diesem Anlass könnt ihr eines der folgenden drei Kscope-Pakete abstauben:



1. DREI KSCOPE-CDs aus dem folgenden Pool (diese Alben sind auch Bestandteil der Preiskampagne):

Amplifier - "Echo Street" (Limited Edition), Ian Anderson - "Homo Erraticus", Gazpacho - "Molok" (inklusive Bonustrack), The Pineapple Thief - "Magnolia", Pink Floyd - "London 1966/1967", Porcupine Tree - "On The Sunday Of Life", Bruce Soord - "Bruce Soord", Steven Wilson - "Cover Version", Steven Wilson - "Hand.Cannot.Erase".



2. Vier Tickets für einen Gig eurer Wahl auf der THE PINEAPPLE THIEF-Tour im Januar.



3. Je ein SPECIAL-KSCOPE-VINYL:

Porcupine Tree - Fear Of A Blank Planet (blaues 180-Gramm-Vinyl)

Porcupine Tree - Delirium Years 1991-1993 (9-LP-Set!)

Wenn ihr eines der Packages abstauben wollt, schickt bis zum 22. November eine Mail mit dem Betreff "Kscope", eurem vollständigen Namen und ADresse sowie eurem Wunschpaket an verlosungen(at)rockhard.de. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen. Viel Glück!

