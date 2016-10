26.10.2016 14:54

Nightwish: "Vehicle Of Spirit"-Konzertfilm kommt ins Kino

Am 24. November im Kino: "Vehicle Of Spirit" von Nightwish

NIGHTWISH veröffentlichen am 9. Dezember via Nuclear Blast ihre Live-DVD "Vehicle Of Spirit" - zuvor könnt ihr euch den Streifen aber schon im Kino ansehen. In Zusammenarbeit mit CineStar kommt "Vehicle Of Spirit" am 24. November um 20:00 Uhr in 18 Lichtspielhäusern auf die große Leinwand. Die Tickets kosten 12 Euro (für Inhaber der CineStar-Card nur 10 Euro) und sind über die CineStar-Homepage oder direkt am Kino erhältlich. Folgende CineStar-Locations zeigen den Konzertfilm:



Berlin Cubix

Bremen

Chemnitz RT

Dortmund

Erfurt

Erlangen

Frankfurt Metropolis

Garbsen

Jena

Karlsruhe

Kassel

Leipzig

Lübeck Stadthalle

Ludwigshafen

Mainz CineStar

Oberhausen

Rostock LK

Saarbrücken