26.10.2016 15:00

Stagewar streamen komplettes "Killing Fast"-Album

Ab 29. Oktober zu haben: "Killing Fast"

STAGEWAR bringen am 28. Oktober ihr neues Album "Killing Fast" via Bellaphon Records in Umlauf. Wer so lange nicht mehr warten will, kann sich den Langspieler der Thrasher aber jetzt schon in voller Länge bei uns anhören! Alle Infos zu STAGEWAR findet ihr auf der Facebook-Seite und der offiziellen Homepage des Viererpacks.



STAGEWAR sind:



Dezius: Gesang, Gitarre

Kimon: Gitarre

Alex: Bass

Josef: Drums



Viel Spaß mit "Killing Fast"!