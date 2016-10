26.10.2016 11:21

Iggy Pop: 'China Girl'-Liveclip ist online

In London mitgeschnitten: "Post Pop Depression: Live At The Royal Albert Hall"

IGGY POP zeigt euch mit 'China Girl' ein weiteres Video von seiner kommenden Live-DVD/Blu-ray/CD "Post Pop Depression: Live At The Royal Albert Hall", die am 28. Oktober via Eagle Rock Entertainment erscheint. Mitgeschnitten wurde dafür die Show am 13. Mai 2016 in der Londoner Royal Albert Hall. Als Live-Musiker unterstützten Iggy dabei Josh Homme, Dean Fertita und Troy Van Leeuwen (QUEENS OF THE STONE AGE), Matt Helders (ARCTIC MONKEYS) und Mike Sweeney.



Die "Post Pop Depression: Live At The Royal Albert Hall"-Tracklist:



1.) Lust For Life

2.) Sister Midnight

3.) American Valhalla

4.) Sixteen

5.) In The Lobby

6.) Some Weird Sin

7.) Funtime

8.) Tonight

9.) Sunday

10.) German Days

11.) Mass Production

12.) Nightclubbing

13.) Gardenia

14.) The Passenger

15.) China Girl

16.) Break Into Your Heart

17.) Fall In Love With Me

18.) Repo Man

19.) Baby

20.) Chocolate Drops

21.) Paraguay

22.) Success



Das 'China Girl'-Livevideo könnt ihr euc bei Vevo anschauen. Viel Spaß!