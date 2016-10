26.10.2016 10:34

The Pretty Reckless: 'Take Me Down'-Akustikversion im Video

Seit 21. Oktober in den Läden: "Who You Selling For" von The Pretty Reckless

THE PRETTY RECKLESS spielten in Arizona für den Radiosender "98 KUPD" eine Akustik-Version ihres Songs 'Take Me Down', die ihr euch unten im Video anhören und -sehen könnt. Die Stromversion der Nummer findet ihr auf dem neuen Album "Who You Selling For", das Frontfrau Taylor Momsen und ihre Jungs am 21. Oktober in Umlauf gebracht haben.



Viel Spaß mit dem Video!