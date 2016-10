25.10.2016 20:00

Evergrey zeigen 'In Orbit'-Video mit Floor Jansen

Drehten ein Video mit Floor Jansen: Evergrey

EVERGREY stellen ihren neuen Clip zum Track 'In Orbit' mit Gastsängerin Floor Jansen (NIGHTWISH) vor. Das Video entstand unter der Regie von Patric Ullaeus, der schon mehrfach mit den Schweden drehte. Frontmann Tom S. Englund erklärt, wie die Zusammenarbeit mit Floor zustande kam:



"Floor ist eine persönliche Freundin und ein großer EVERGREY-Fan, und bei einem Glas Wein fragte meine Frau sie, ob sie den Song singen würde."



'In Orbit' stammt vom aktuellen EVERGREY-Album "The Storm Within", das am 9. September über AFM erschienen ist.



Viel Spaß mit dem Clip!