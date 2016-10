25.10.2016 19:42

Entombed A.D.: 'Dead Dawn'-Video ist online

Keine Macht den Zombies in 'Dead Dawn' von Entombed A.D.

ENTOMBED A.D. veröffentlichen mit dem Clip zum Titeltrack ihres neuen Albums "Dead Dawn" das perfekte Filmchen für alle Zombie-Fans. Gitarrist Nico Elgstrand referiert für euch ausgiebig über die tiefere Bedeutung des Videos:

"Endlich ein ernstzunehmendes Video ohne den üblichen Schwachsinn, der heutzutage oft mit Metal in Verbindung gebracht wird. Dieser Clip hat eine sehr wichtige Botschaft, die im heutigen Mediensumpf oft übersehen wird, wie wir glauben. Jeder, der auch nur ein halbes Gehirn hat, wird in dem, was auch immer er tut, innehalten und realisieren, dass wir gegen diese ungerechte Anschuldigung Stellung beziehen müssen, Metal sei für dumme Leute. Das ist einfach nicht wahr, und wir finden, dass dieses Video das auf wunderschöne Weise darstellt! Genießt diese prächtige Veröffentlichung, die euch verzaubern und glücklich darüber sein lassen wird, dass ihr denkende Individuen mit einem exquisiten Geschmack seid, und dass ENTOMBED A.D. es sagen wie es ist, unzensiert und fantastisch, mit großer Subtilität und Finesse!"