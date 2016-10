25.10.2016 19:15

Gotthard: "Silver"-Trailer veröffentlicht

Gotthards Jubiläumsalbum: "Silver"

GOTTHARD veröffentlichen zum 25-jährigen Bandjubiläum am 13. Januar 2017 ihr Album "Silver" und stellen euch den Langspieler im ersten Trailer näher vor. Ihr silbernes Bandjubiläum kommentieren die Schweizer Hardrocker wie folgt:



"25 Jahre GOTTHARD bedeuten, dass Papier, Leder, Holz, Kristall und Porzellan weit hinter uns liegen und wir jetzt kräftig auf die Silberne Hochzeit anstoßen können. Ein Vierteljahrhundert Bandgeschichte ist eben ein faustdickes Jubiläum, das mit "Silver" angemessen in ein Album gegossen wird. Drei Monate vor dem offiziellen Release am 13. Januar steht also fest, dass wir schon mal das kleine Schwarze aus der Reinigung holen und das gute Hemd bügeln sollten: Für "Silver" kann man sich nämlich ruhig mal ordentlich in Schale werfen, denn die Platte kommt schließlich auch in edlem Look!"



Ihr Jubiläum wollen GOTTHARD natürlich auch mit ihren Fans feiern und gehen daher im Februar und März nächsten Jahres auf Tour:



09.02.17 Ravensburg - Oberschwabenclub

10.02.17 Regensburg - Airport Obertraubling

11.02.17 Ulm - Ratiopharm Arena

13.02.17 Frankfurt - Batschkapp

14.02.17 Hamburg - Markthalle

15.02.17 Hannover - Capitol

17.02.17 Osnabrück - Hyde Park

18.02.17 Oberhausen - Turbinenhalle

19.02.17 Freiburg - Zäpfle Club

02.03.17 München - Tonhalle

06.03.17 AT–Wien - Gasometer

07.03.17 Nürnberg - Löwensaal

08.03.17 Saarbrücken - Garage

10.03.17 Balingen - Volksbankmesse