25.10.2016 12:52

Tyketto verschieben ihre Tour aus familiären Gründen

Müssen ihre Tour auf 2017 verschieben: Tyketto

TYKETTO sehen sich gezwungen, ihre anstehende Tour aus familiären Gründen abzusagen. Nachdem zum zweiten Mal bei Isabel, der Frau des Drummers Michael Clayton Arbeeny, der Krebs ausbrach, heuerte die Band zunächst einen Ersatzdrummer an, damit der Schlagzeuger seiner Frau beistehen kann. Dann aber ereilte auch Bassist Chris Childs ein Schicksalsschlag, wie Michael in einem Statement berichtet:

"Er erhielt die schlechte Nachricht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis seine Mutter stirbt. Er nahm sofort ein Flugzeug zurück nach Hause, wo er nun seiner Familie in dieser schweren Zeit beisteht. Da nun zwei von uns mit familiären Notsituationen umgehen müssen, ist es der Band unmöglich, diesen Herbst live zu spielen. Schweren Herzens haben TYKETTO die Entscheidung getroffen, ihre Herbst-Tour auf 2017 zu verschieben. Sendet Izzy und Chris all eure positive Energie. Wir können alles gebrauchen, was ihr übrig habt. Wir lieben euch und werden euch 2017 wiedersehen.



Michael, Danny, Chris, Ged und Chris."