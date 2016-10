25.10.2016 16:00

Anaal Nathrakh feiern 'Extravaganza!'-Audiopremiere

Feiern bei uns 'Extravaganza!'-Premiere: Anaal Nathrakh

ANAAL NATHRAKH feiern bei uns die Premiere ihres Tracks 'Extravaganza!' - hört euch den neusten Streich der Extreme-Metaller unten im Player an! Eine geballte musikalische Ladung Hass, Bosheit und Gewalt lassen die Briten diesen Freitag, am 28. Oktober, mit ihrem Album "The Whole Of The Law" auf euch los, das via Metal Blade erscheint. Auf metalblade.com/anaalnathrakh könnt ihr die Scheibe in verschiedenen Formaten vorbestellen. Was es mit 'Extravaganza!' auf sich hat, erklären ANAAL NATHRAKH wie folgt:



"Es geht darum, dass gewaltsame Morde alltäglich werden, um Tötungsrechtfertigung. Im Text bezieht sich das auf Hinrichtungen, aber es soll allgemein verstanden werden. Es spielt wohl auf das geläufige Zitat an, eine Millionen Tode seien lediglich eine statistische Zahl. Den Eindruck gewinnt man ja auch beim Schauen der Nachrichten, wenn man das Weltgeschehen im Vergleich zu einem Radiogespräch zwischen Dr. David Nott und Eddie Mair verfolgt. Hinrichtungen zu beschönigen, ist extrem, daher auch unsere Ausdrucksweise in den Strophen: Das sollen die Euphemismen sein, die wir ständig hören, und was das Verklären des Tötungsaktes betrifft, ist es ja so, dass uns die Obrigkeit die brutale Realität vorenthalten will. Dahingehend passt der Heul-Part im Song: 'Hiding behind daddy dear, don’t peek with your sad little eyes’. Das klingt bewusst nach dem Alptraum eines Kindes, genauso wie wir bezüglich der Dinge für dumm verkauft werden, von denen der Song handelt, damit wir sie einfach so abtun. Manchmal wirkt es fast wie Unterhaltung, wobei sich die Sprecher allenthalben insoweit moralisch lauter ausdrücken, als es für ein Videospiel angemessen wäre. Daher rühren der Titel des Songs und die Zeilen, die der 'Ringmaster’ spricht, so nach dem Motto: Bitte Platz nehmen, die Show beginnt gleich …"



Die "The Whole Of The Law"-Tracklist:



01. The Nameless Dread

02. Depravity Favours The Bold

03. Hold Your Children Close And Pray For Oblivion

04. We Will Fucking Kill You

05. ...So We Can Die Happy

06. In Flagrante Delicto

07. And You Will Beg For Our Secrets

08. Extravaganza!

09. On Being a Slave

10. The Great Spectator

11. Of Horror, And The Black Shawls

12. Powerslave (Bonustrack)

13. Man at C&A (Bonustrack)



Weitere Infos findet ihr bei Facebook. Und nun Vorhang auf für den neuen Track!