25.10.2016 10:29

The Damned nehmen neues Album auf

Wollen neue Musik auf euch loslassen: The Damned

THE DAMNED wollen euch mit einem neuen Langspieler beglücken und gehen diesen Winter ins Studio, um ihr erstes Album seit dem 2008er "So, Who's Paranoid?" einzuspielen. 2017 soll die Platte der Punker erscheinen. Wenn ihr Dave Vanian, Captain Sensible und Co. bei ihrem Vorhaben finanziell unterstützen wollt, schaut auf THE DAMNEDs PledgeMusic-Seite vorbei.