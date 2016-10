25.10.2016 10:13

Adrenaline Mob gehen für neue Scheibe ins Studio

Werkeln am neuen Album: Adrenaline Mob

ADRENALINE MOB arbeiten derzeit im Sonic Stomp Studio von Gitarrist Mike Orlando am Nachfolger ihres 2015er Albums "Dearly Departed". Die neue Scheibe soll Anfang 2017 via Century Media in Umlauf gebracht werden. Mike lässt euch folgende Botschaft zukommen:



"Ich und Russell Allen arbeiten hart daran, das Songwriting fertigzustellen und machen uns dann auf den Weg ins Studio, um das neue ADRENALINE MOB-Album in wenigen Wochen aufzunehmen. Das Album wird toll und wir sind beide sehr glücklich mit dem Sound und der Ausrichtung. Wir freuen uns sehr, unser drittes Album bei Century Media rausbringen zu können! Die Veröffentlichung ist für Anfang 2017 geplant."