24.10.2016 19:44

Pretty Maids zeigen 'Kingmaker'-Video

Das neue Pretty-Maids-Album: Kingmaker

PRETTY MAIDS packen den Clip zu 'Kingmaker', dem Titeltrack ihrer kommenden Studioplatte, aus. Am 4. November veröffentlichen die dänischen Hardrocker um Frontmann Ronnie Atkins ihr neues Album via Frontiers Music.



Die "Kingmaker"-Tracklist:



01. When God Took A Day Off

02. Kingmaker

03. Face The World

04. Humanize Me

05. Last Beauty On Earth

06. Bull's Eye

07. King Of The Right Here And Now

08. Heaven's Little Devil

09. Civilized Monsters

10. Sickening

11. Was That What You Wanted