24.10.2016 19:13

Sepultura: "Sepultura Under My Skin - The Mediator UK Tour 2015"-Doku Teil 2 ist online

Zeigen den zweiten Teil ihrer Doku: Sepultura

SEPULTURA veröffentlichen den zweiten Teil ihrer "Sepultura Under My Skin - The Mediator UK Tour 2015"-Dokumentation. Neben Eindrücken von der Tour der Groove-Metaller erfahrt ihr in dem Video auch Einzelheiten zur Entstehung der Jubiläums-EP "Sepultura Under My Skin".



SEPULTURA mit KREATOR, SOILWORK & ABORTED live:



03.02.17 München - Tonhalle

04.02.17 Hamburg - Mehr! Theater

16.02.17 AT-Wien - Gasometer

17.02.17 Wiesbaden - Schlachthof

18.02.17 Berlin - Columbiahalle

19.02.17 CH-Pratteln - Z7

04.03.17 Essen - Grugahalle