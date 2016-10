24.10.2016 19:01

Grave Pleasures: "Funeral Party"-EP kommt im November

Feiern ihre "Funeral Party": Grave Pleasures

GRAVE PLEASURES legen am 18. November ihre Seven-Inch-Platte "Funeral Party" vor, die auch als digitaler Download rauskommt. Die EP erscheint über Frontmann Mat McNerneys Label Secret Trees, wurde in Finnland aufgenommen und von der Band eigenhändig produziert. Das Mastering übernahm John Davis (u.a. SAVAGES, Lana Del Rey). McNerney berichtet über die EP und das kommende Album:



"Zurück zum neuen alten Sound, und zurück zu einer finnischen Besetzung. Wir sind wieder in unsere Bunker zurückgekehrt und nehmen radioaktives neues Material für das nächste Album auf. Es ist toll, wieder ein kleines 7"-Vinyl rauszubringen, wie in den alten Tagen mit BEASTMILK. Um euer "Ende der Welt"-Partyset komplett zu machen, haben wir ein 'Funeral Party'-Karaoke-Video zusammengestellt, damit ihr zu eurem Untergang mitsingen könnt. Ein Underground-Aufruhr mit einem Beerdigungsfeier-Beat, wir tanzen definitiv wieder mit den Toten."



GRAVE PLEASURES sind:



Mat McNerney – Gesang

Juho Vanhanen – Leadgitarre

Rainer Tuomikanto – Drums

Aleksi Kiiskilä – Gitarre

Valtteri Arino – Bass