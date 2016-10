24.10.2016 13:26

Perzonal War: "Inside The New Time Chaoz"-Album und Konzert zum 20-jährigen Jubiläum

Pic: Steve Burdelak

Gut eine Woche vor ihrer großen "20 Jahre PERZONAL WAR"-Jubiläumsshow am 29. Oktober im Siegburger Kubana spielten sich die rheinischen Thrasher schon einmal bei einem Unplugged-Gig im Kölner Rock Pit warm. Rund 40 Minuten griffen Sänger/Gitarrist Matthias "Metti" Zimmer und Bassist Björn Kluth in die Akustik-Saiten, begleitet von Kluths Hund Kenny, der gelegentlich den Rhythmus mit seinem Schwanz mitklopfte.



SETLIST PERZONAL WAR:



Dead Meaning

Hope Dies Last

Candor Hurts

The Same Blood

Never Look Back

5 More Days

Speed Of Time

My Secret



Passend zum 20-jährigen Jubiläum veröffentlichen PERZONAL WAR am 28. Oktober die Scheibe "Inside The New Time Chaoz" mit elf neu aufgenommenen Songs von den Alben "The Inside" und "Newtimechaos" und mit Gastauftritten der ehemaligen Band-Kollegen Frank Buchwalter (Bass), Sascha Kerschgens (Gitarre) und Sven Krautkrämer (Bass), die am 29. Oktober ebenfalls dabei sein werden. Außerdem haben sich bisher folgende Weggefährten der Rheinland-Thrasher für die amtliche Geburtstags-Sause angekündigt und werden bei einem oder mehreren Songs mitspielen: Victor Smolski (ALMANAC), Arkadius Antonik (SUIDAKRA) und Sascha Assbach (FALL OF CARTHAGE).

Wer mitfeiern will, kann über info@perzonalwar.de Tickets für zehn Euro das Stück bekommen.