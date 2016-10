24.10.2016 13:16

Devin Townsend Project spielen "Ocean Machine" live im Amphitheater Plovdiv

Spielen "Ocean Machine" in Bulgarien: Devin Townsend Project

DEVIN TOWNSEND PROJECT werden ihre Scheibe "Ocean Machine" in voller Länger auf die Bühne bringen - und zwar auf die Bühne des Amphitheaters im bulgarischen Plovdiv am 22. September 2017. Zusätzlich gibt es dort ein von den Fans beeinflusstes "By Request"-Set zu sehen und hören, das vom Orchester der Staatsoper Plovdiv, dirigiert von Levon Manukyan, begleitet wird.