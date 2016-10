24.10.2016 12:02

Last In Line: 'Already Dead'-Lyric-Clip veröffentlicht

Kommen für ein Konzert nach Deutschland: Last In Line

LAST IN LINE packen ihr neues Lyric-Video zu 'Already Dead' aus und rufen euch damit ihr Debütalbum "Heavy Crown" erneut ins Gedächtnis. Die Band um die früheren DIO-Mitglieder Vivian Campbell (g.) und Vinny Appice (dr.) sowie Sänger Andrew Freeman und Bassist Phil Soussan, der für den verstorbenen Jimmy Bain einsprang, ist am 23. November im Luxor in Köln live zu sehen.

Bis dahin viel Spaß mit dem Video!