24.10.2016 11:23

Asking Alexandria: Danny Worsnop kommt für Denis Shaforostov

Wieder mit Danny Worsnop vereint: Asking Alexandria

ASKING ALEXANDRIA haben sich von ihrem Frontmann Denis Shaforostov getrennt und ihn durch seinen Vorgänger Danny Worsnop ersetzt. Worsnop hatte seinen Streit mit Gitarrist Ben Bruce im September beigelegt, worauf beide Musiker über eine erneute Kollaboration nachdachten. Bruce kommentiert den Sängerwechsel:



"Wir haben uns von Denis getrennt, und dafür gibt es mehrere Gründe. Um es kurz zu machen: Wir haben Denis nicht aus der Band geworfen. Er sprach einfach nicht mehr mit uns. Denis fuhr nach Hause in die Ukraine und wir hatten alle eine schöne kleine Pause, bis es Zeit wurde, einen Videodreh für 'Send Me Home' zu organisieren. Alles schien okay zu sein, aber dann antwortete er uns einfach nicht mehr. Ich schrieb ihm einen Haufen SMS, E-Mails und so weiter - keine Antwort. Wir wussten nicht, was los ist, dann bekam ich eine Nachricht von ihm: 'ASKING ALEXANDRIA existieren nicht, bis ich bekomme, was mir zusteht.' Ich war verwirrt, was er meinte, und verstehe es wirklich nicht. Kurz und gut: Wir waren in einer verzwickten Situation. Wir mussten uns entscheiden: Beenden wir ASKING ALEXANDRIA, die Band, für die wir zehn Jahre lang so hart gearbeitet haben und die wir mehr als alles andere lieben? Werfen wir das alles weg? Und dann haben wir in den letzten Monaten unsere Beziehung zu Danny wieder verbessert. Danny hat in der Vergangenheit einige Dinge gesagt, und ich ebenfalls. So etwas passiert und ist Mist, aber es ist Vergangenheit. Letztlich waren wir zehn Jahre lang beste Freunde, und darum ist dies der richtige Schritt für uns."